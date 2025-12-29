Torna la versione invernale del Cammino celeste | appuntamenti dal 2 al 5 gennaio

Dal 2 al 5 gennaio torna il “Cammino Celeste” in versione invernale, un festival che si svolgerà tra Caprarica di Lecce, Lecce e Calimera. La quinta edizione propone un programma di incontri e spettacoli con artisti come Roberto Ottaviano, Vince Abbracciante, La Cantiga de la Serena e Alfio Antico, offrendo un'occasione di confronto culturale e musicale nel rispetto delle tradizioni locali.

CAPRARICA DI LECCE - Roberto Ottaviano, Vince Abbracciante, La Cantiga de la Serena e Alfio Antico sono gli ospiti della quinta edizione del festival "Il Cammino Celeste – Winter" che dal 2 al 5 gennaio si muoverà tra Caprarica di Lecce, Lecce e Calimera.La manifestazione, ideata e diretta dalla.

