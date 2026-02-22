Capodanno di fuoco ad Ancona rete elettrica out | trovati i vandali 10mila euro di danni

Il blackout in piazza Salvo d’Acquisto durante il Capodanno deriva da atti vandalici commessi da alcuni giovani, che hanno causato danni alla rete elettrica. La distruzione di alcuni cavi ha provocato l’interruzione dell’energia e il blocco delle celebrazioni. I danni stimati superano i 10.000 euro, e le autorità hanno identificato i responsabili. Le indagini proseguono per chiarire le responsabilità e prevenire ulteriori incidenti.

ANCONA Pagheranno i genitori. Un conto salato: almeno 10mila euro complessivi per i danni che i figli hanno causato in piazza Salvo d’Acquisto all’ultimo dell’anno. Volevano improvvisare una festa col botto. Per poco non ci sono riusciti. Per fortuna l’incendio divampato nei sotterranei della piazza non si è propagato. Alimentato da tre cassonetti dei rifiuti dati alle fiamme, ha seriamente danneggiato la rete elettrica che alimenta gli uffici del Centro per l’impiego, ma alla fine il rogo è rimasto circoscritto. Insomma, poteva andare peggio. Le immagini Hanno impiegato quasi due mesi, conducendo analisi complicate e basate essenzialmente sull’analisi dei filmati della videosorveglianza pubblica, ma alla fine gli agenti della Polizia locale sono riusciti a individuare e denunciare quattro ragazzi, tutti minorenni, considerati i responsabili del raid di fuoco avvenuto nella notte di San Silvestro. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

