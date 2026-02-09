Incendio nel cantiere della chiesa Paura e danni alla rete elettrica

Una mattina di paura a Stellata, frazione di Bondeno, dove alle 5.20 è scoppiato un incendio nel cantiere della chiesa in ristrutturazione. Le fiamme hanno causato danni alla rete elettrica e hanno fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma i residenti sono rimasti spaventati e ancora scossi dopo il rogo.

Momenti di apprensione ieri mattina nella frazione di Stellata (Bondeno). Alle 5.20, un incendio è divampato nel cantiere edile della chiesa attualmente interessata da lavori di ristrutturazione. Le fiamme, che erano visibili a grande distanza, si sono propagate rapidamente lungo il telo di copertura, raggiungendo altezze fino a dieci metri. Secondo le prime ricostruzioni, l'origine del rogo sarebbe puramente accidentale. Tutto sarebbe partito – così risulta dai primi rilievi – da un guasto elettrico, nello specifico un cortocircuito attribuito a una lampada di segnalazione del cantiere. Il calore e le scintille hanno immediatamente intaccato i teli protettivi della struttura.

