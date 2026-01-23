rifiuti arriva la tariffa puntuale incontri con cittadini e imprese

Dal 1° gennaio è in vigore la nuova tariffa puntuale per la gestione dei rifiuti domiciliari. Per favorire una corretta applicazione, sono organizzati incontri rivolti a cittadini e imprese. Questi incontri mirano a illustrare le modalità della raccolta differenziata e a rispondere alle domande di chi si trova ad affrontare questa nuova modalità di gestione dei rifiuti.

Una serie di incontri per spiegare a cittadini e attività commerciali la nuova raccolta domiciliare con tariffa puntuale, introdotta dallo scorso 1° gennaio. È quanto organizzato dal Comune di Brugnato, guidato dal sindaco Corrado Fabiani (nella foto) per illustrare nel dettaglio tutte le novità e rispondere ai dubbi, gli incontri informativi pubblici si terranno presso il Centro Congressi e la Sala Consiliare. Per i cittadini, gli incontri si terranno lunedì 26 gennaio e martedì 27 gennaio, sempre al centro congressi di Brugnato, con inizio alle 21. Due le riunioni con i commercianti, che si terranno entrambe martedì 27, alle 15 presso la sala riunioni situata al primo piano dell’outlet – incontro specifico per i commercianti della struttura – e alle 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it

