Fiamma Olimpica a Caserta vertice sulla sicurezza in prefettura

A Caserta si tiene un vertice sulla sicurezza in vista del passaggio della Fiamma Olimpica. La Prefetta Lucia Volpe ha presieduto una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per pianificare le misure necessarie a garantire un evento sicuro e senza intoppi.

Vertice sulla sicurezza in prefettura per il passaggio della 'Fiamma Olimpica' a Caserta.La Prefetta di Caserta, Lucia Volpe, ha presieduto stamane, a Palazzo del Governo, una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per l'esame delle misure da attuare in occasione. La Fiamma Olimpica attraverserà la Reggia di Caserta - Cortina, la storica torcia olimpica fa tapa anche alla reggia di Caserta.

Arriva la fiamma olimpica: tour tra Pompei e Costiera. Ecco i nomi dei tedofori - Dal 6 al 22 febbraio 2026 si svolgeranno i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina, per quello che sarà un ritorno delle Olimpiadi in Italia ... ilmattino.it

Fiamma olimpica passa da Catania: traffico rivoluzionato Giovedì il percorso da via... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

La fiamma olimpica arriva in Sicilia! La staffetta della torcia olimpica dei Giochi invernali attraversa Palermo, celebrando un'eredità di pace, unità e amicizia. L'Ambasciatore @USAmbItaly Fertitta e il Coordinatore dell’American Corner Palermo Salvatore Vacc x.com

