Campobasso Juventus Next Gen 2-1 LIVE | Agazzi-Cristallo bianconeri rimontati in pochi minuti!

Campobasso ha vinto 2-1 contro la Juventus Next Gen grazie a un gol decisivo nel finale, dopo aver recuperato lo svantaggio iniziale. La causa della rimonta è stata la reazione forte dei padroni di casa, che hanno spinto con determinazione fino al gol della vittoria. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso che ha sostenuto intensamente entrambe le squadre. La sfida si è conclusa con un risultato che cambia le prospettive in classifica.

di Marco Baridon Campobasso Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 28ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen ha interrotto la striscia di tre vittorie consecutive perdendo l'ultimo match contro il Ravenna. Bianconeri di Brambilla oggi ospiti del Campobasso. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Campobasso Juventus Next Gen 2-1: sintesi e moviola. 80? CAMBI JUVE – Dentro Anghelè e Owusu per Macca e Mulazzi. 78? Tiro Gala – Si gira al limite e calcia verso la porta. Conclusione troppo centrale, nessun problema per Mangiapoco. Campobasso-Juventus Next Gen 0-1, Deme sblocca la gara27'- GOL DELLA JUVE NEXT GEN!! DEME!! I bianconeri sbloccano la gara con Deme, che, sugli sviluppi di un corner, trova il gol di tacco sfruttando un cross rasoterra di Savio. Campobasso-Juventus Next Gen: bianconeri per mantenere il quarto posto in classifica. Formazioni ufficiali11:48 - Le formazioni ufficiali del match: Campobasso: Tantalocchi, Papini, Celesia, Gargiulo, Brunet, Padula, Gala, Bifulco (C), Pierno, Martina, Lancini. A disposizione: ...