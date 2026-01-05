Campi Flegrei trema la terra | in corso un nuovo sciame sismico

Nella regione dei Campi Flegrei si sta verificando un nuovo sciame sismico, con diverse scosse rilevate dall'Osservatorio Vesuviano. Le scosse finora sono di lieve entità e non hanno causato danni. La situazione viene monitorata costantemente dalle autorità per valutare eventuali sviluppi.

Un nuovo sciame sismico è in corso nella zona dei Campi Flegrei. Diverse scosse sono state già registrate dall'Osservatorio vesuviano, ma per fortuna sono tutte di lieve entità. Tuttavia, il Comune di Pozzuoli invita alla massima attenzione.Queste le parole della nota pubblicata sui social. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Campi Flegrei, trema la terra nella notte: nuovo sciame sismico in corso Leggi anche: Campi Flegrei, torna a tremare la terra: nuovo sciame sismico in corso La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Campi Flegrei, la terra torna a tremare: epicentro in mare; Il 2025 in Campania tra gioie, svolte e paura: cosa è successo nell’anno che sta finendo; Profezia Nostradamus 2026 sui Campi Flegrei: il profeta parla della “città nuova”; La terra continua a tremare in provincia di Arezzo | oltre 250 scosse dal 26 dicembre. Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino: 48 scosse, picco massimo di 2.0 gradi, bradisismo costante - Facciamo il punto sulle scosse di terremoto Campi Flegrei con il bollettino settimanale, gli eventi sismici avvenuti negli scorsi 7 giorni ... ilsussidiario.net

Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino della settimana: 76 scosse, picco di M 2.0, bradisismo costante - Terremoto Campi Flegrei, scopriamo il bollettino settimanale della settimana 15- ilsussidiario.net

Campi Flegrei, Ingv: «La velocità media di sollevamento resta di 25 millimetri al mese» - Nella settimana dal 22 al 28 dicembre, nell’area dei Campi Flegrei, sono stati localizzati 48 terremoti. msn.com

?Vulcano Campi Flegrei: scosse notturne e temperature record a Pisciarelli e Solfatara! | 24/12/2025

Il mare d’inverno a Bacoli: il silenzio azzurro dei Campi Flegrei Quando il mare smette di gridare - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.