Trema la terra ai Campi Flegrei | tre scosse in breve tempo

Da napolitoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio dei Campi Flegrei, si sono susseguite tre scosse di terremoto in breve tempo. Le prime due si sono verificate a distanza di circa un minuto, seguite da una terza meno di un'ora dopo. L'evento ha attirato l'attenzione sulla stabilità sismica di questa zona, nota per la sua attività vulcanica e sismica.

Due scosse nel giro di un minuto, un'altra dopo meno di un'ora, hanno agitato il pomeriggio dell'area flegrea. La prima, quella più forte, è stata avvertita alle 17.44 di oggi, 8 gennaio. I sismografi dell'Ingv hanno segnalato un'intensità di 2.6. Epicentro nel Rione Bognar di Pozzuoli, lì dove. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

