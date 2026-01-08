Trema la terra ai Campi Flegrei | tre scosse in breve tempo

Nel pomeriggio dei Campi Flegrei, si sono susseguite tre scosse di terremoto in breve tempo. Le prime due si sono verificate a distanza di circa un minuto, seguite da una terza meno di un'ora dopo. L'evento ha attirato l'attenzione sulla stabilità sismica di questa zona, nota per la sua attività vulcanica e sismica.

Due scosse nel giro di un minuto, un'altra dopo meno di un'ora, hanno agitato il pomeriggio dell'area flegrea. La prima, quella più forte, è stata avvertita alle 17.44 di oggi, 8 gennaio. I sismografi dell'Ingv hanno segnalato un'intensità di 2.6. Epicentro nel Rione Bognar di Pozzuoli, lì dove.

Campi Flegrei, trema la terra: in corso un nuovo sciame sismico - Diverse scosse sono state già registrate dall'Osservatorio vesuviano, ma per fortuna sono tutte di lieve entità. napolitoday.it

Campi flegrei, meno episodi sismici ma sollevamento del suolo ancora in corso - Ingv Lucia Pappalardo: "Non siamo ancora del tutto fuori dalla fase critica" ... rainews.it

Napoli ora: aggiornamento sull'eruzione vulcanica dei Campi Flegrei dopo il forte terremoto che m...

