Campania | Avellino e Benevento corsa all’alleanza per non restare ai

In Campania, le città di Avellino e Benevento cercano alleanze politiche per mantenere il peso nel centro-sinistra. La causa principale è il rischio di isolamento elettorale a causa di divisioni interne. I partiti di queste zone discutono con attenzione, sperando di formare un fronte unito. La sfida riguarda soprattutto le prossime amministrative e il tentativo di rafforzare la presenza politica locale. La situazione resta aperta e nessuna alleanza è ancora definita.

Irpinia e Sannio al Bivio: La Ricerca di un’Alleanza per la Sopravvivenza Politica del Centro Sinistra Campano. La politica locale in Campania si trova di fronte a una crisi profonda, in particolare nelle province di Avellino e Benevento, dove la necessità di unire le forze per evitare la marginalizzazione politica è diventata una questione di sopravvivenza. Clemente Mastella, figura di spicco della coalizione in formazione, ha lanciato un appello accorato, sottolineando l’urgenza di una convergenza strategica per contrastare l’influenza crescente delle aree di Caserta e Napoli. L’ex Carcere Borbonico di Avellino ha fatto da suggestivo sfondo a questa riflessione, un luogo che, a suo modo, riflette la fragilità del sistema politico attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ieri in Campania: Avellino sconfitto, Salernitana corsara. A Benevento lo striscione della vergogna

