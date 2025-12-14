Ieri in Campania | Avellino sconfitto Salernitana corsara A Benevento lo striscione della vergogna

Ecco le principali notizie di ieri in Campania, venerdì 12 dicembre 2025: l’Avellino è stato sconfitto in trasferta, mentre la Salernitana ha ottenuto una vittoria importante. A Benevento è comparso uno striscione della vergogna. La giornata è stata caratterizzata da incontri appassionanti, tra cui la sfida tra Catanzaro e Avellino al “Ceravolo”.

Tempo di lettura: < 1 minuto Le notizie principali in Campania di ieri, venerdi 12 dicembre 2025. Avellino – Al “Ceravolo” va in scena una sfida intensa, combattuta e ricca di episodi tra Catanzaro e Avellino.  (LEGGI QUI) Benevento – Un evento nato con uno spirito preciso e con uno scopo nobile che rischia di saltare perchè, come spesso accade, il limite viene superato e le cose subiscono trasformazioni, il più delle volte prendendo una piega deprecabile.  (LEGGI QUI) Caserta – Arriva dalla  provincia  di  Caserta  e truffa  due anziani  a  Campobasso  ma viene scoperto e arrestato dalla  Polizia. Anteprima24.it

ieri campania avellino sconfittoAvellino sfortunato a Catanzaro: Cissè stende i lupi, traversa di Biasci - Buona la reazione degli irpini, stoppati dal legno colpito dall'ex di giornata ... rainews.it

