Ieri in Campania | Avellino sconfitto Salernitana corsara A Benevento lo striscione della vergogna

Ecco le principali notizie di ieri in Campania, venerdì 12 dicembre 2025: l’Avellino è stato sconfitto in trasferta, mentre la Salernitana ha ottenuto una vittoria importante. A Benevento è comparso uno striscione della vergogna. La giornata è stata caratterizzata da incontri appassionanti, tra cui la sfida tra Catanzaro e Avellino al “Ceravolo”.

Tempo di lettura: < 1 minuto Le notizie principali in Campania di ieri, venerdi 12 dicembre 2025. Avellino – Al “Ceravolo” va in scena una sfida intensa, combattuta e ricca di episodi tra Catanzaro e Avellino. (LEGGI QUI) Benevento – Un evento nato con uno spirito preciso e con uno scopo nobile che rischia di saltare perchè, come spesso accade, il limite viene superato e le cose subiscono trasformazioni, il più delle volte prendendo una piega deprecabile. (LEGGI QUI) Caserta – Arriva dalla provincia di Caserta e truffa due anziani a Campobasso ma viene scoperto e arrestato dalla Polizia. Anteprima24.it Avellino sfortunato a Catanzaro: Cissè stende i lupi, traversa di Biasci - Buona la reazione degli irpini, stoppati dal legno colpito dall'ex di giornata ... rainews.it

Nel pomeriggio di ieri, al Best Western Hotel Ferrari di San Vitaliano (NA), si è tenuto l'incontro tra le società di calcio a cinque e gli arbitri campani. Presenti: il Responsabile Regionale Calcio a Cinque C.R. Campania FIGC LND Vincenzo Boccarusso, il Presid - facebook.com facebook

