Tempo di lettura: 2 minuti FiltCgil, FitCisl e Uiltrasporti Avellino-Benevento formulano i più sentiti auguri di buon lavoro ai neoeletti Consiglieri delle Province di Avellino e Benevento e al nuovo Presidente della Regione Campania, On. Fico. Le nostre Organizzazione ritengono prioritario che l’azione politica regionale e provinciale concentri la propria attenzione sul tema delle aree interne, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento dell’Irpinia e del Sannio e di garantire pari opportunità di sviluppo e crescita. È indispensabile che tali territori, già segnati da una persistente crisi economica e sociale, possano beneficiare di interventi concreti e tempestivi volti a ridurre le diseguaglianze e a favorire la competitività, soprattutto a vantaggio delle giovani generazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FiltCgil, FitCisl e Uiltrasporti Avellino-Benevento: “Auguri ai neoeletti e al presidente Fico”