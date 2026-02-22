Californiavalanga | recuperati 9 corpi

Una valanga ha sepolto nove sciatori mentre facevano un'escursione fuori pista sul Castle Peak, nelle montagne della Sierra Nevada in California. La massa di neve ha travolto il gruppo, causando il decesso di tutte le vittime. I soccorritori hanno estratto i corpi e li hanno portati in salvo, ma nessuno è sopravvissuto all’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto, che ha colpito un’area molto frequentata dagli appassionati di sport invernali.

