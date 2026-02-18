Californiavalanga | 10 sciatori dispersi

Una valanga ha travolto un’area vicino al Lago Tahoe, in California, causando la dispersione di dieci sciatori che stavano scendendo fuori pista. La neve intensa ha reso difficile il loro ritrovamento e le operazioni di ricerca sono ancora in corso.

4.00 Dieci sciatori fuori pista risultano dispersi dopo che una valanga ha colpito l'area vicina al Lago Tahoe, in California, mentre nella zona c'era una fitta nevicata. Il gruppo,di 16 sciatori,4 guide e 12 clienti si trovava nell'area di Castle Peak, nella Sierra Nevada, quando la valanga si è staccata verso le 11,30 di mattina,a un'altitudine di circa 2.500 metri.Quasi 50 soccorritori perlustrano l'area per raggiungere i sopravvissuti e trovare i 10 sciatori dispersi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Valanga a Courmayeur, sciatori travolti fuoripista: un morto e 2 feriti gravissimi. Si cercano dispersiUna valanga si è staccata questa mattina in Val Veny, sopra Courmayeur, travolgendo alcuni sciatori fuoripista e causando un morto e due feriti gravissimi.

Valanga fuoripista a Courmayeur, morti due sciatori, un ferito grave, ricerche in corso per altri eventuali dispersi - VIDEODue sciatori sono morti e uno è rimasto ferito gravemente dopo essere stati travolti da una valanga fuori pista a Courmayeur.

