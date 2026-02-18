Una valanga nel nord della California, causata dalla tempesta invernale in corso, ha lasciato dieci persone disperse. Durante l’incidente, sei sciatori che si erano allontanati dai tracciati sono stati trovati ancora vivi, mentre altre dieci persone non si sono ancora fatte trovare. I soccorritori stanno cercando di rintracciarli tra le montagne innevate.

Sei sciatori fuoripista sono stati ritrovati vivi e altre dieci persone risultano ancora disperse dopo una valanga nel nord della California durante la tempesta invernale che sta attraversando lo Stato. Le squadre di ricerca e soccorso sono state inviate nell’area di Castle Peak, a nord-ovest del Lago Tahoe, dopo una segnalazione. In questi giorni la California è colpita da una forte tempesta invernale accompagnata da pericolosi temporali, forti venti e abbondanti nevicate nelle zone montuose. Il gruppo, composto da 12 sciatori e 4 guide, era all’ultimo giorno di una gita di tre giorni di sci fuoripista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, valanga nel nord della California: 10 dispersi

California,valanga:10 sciatori dispersiUna valanga ha travolto un’area vicino al Lago Tahoe, in California, causando la dispersione di dieci sciatori che stavano scendendo fuori pista.

Valanga nel Cuneese travolge quattro persone: morto uno scialpinista, si cercano i dispersi. Una vittima anche nel Vicentino per un’altra slavinaUna valanga in alta Valle Maira, Cuneo, ha provocato la morte di uno scialpinista e ferito gravemente altri due escursionisti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.