Milan Futuro-Casatese Merate le formazioni ufficiali | Oddo sceglie Asanji con Chaka Traorè

Alle ore 14:30 si disputa Milan Futuro-Casatese Merate, incontro valido per la 21ª giornata della Serie D 202526. Oddo ha scelto Asanji come titolare, affiancato da Chaka Traorè. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre, in attesa di un match che si preannuncia equilibrato.

Torna in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo: l'Under 23 rossonera è attesa da una partita casalinga fondamentale per le ambizioni dei giovani rossoneri. Alle 14:30, la sfida con la Casatese Merate guidata da Giuseppe Commisso. I rossoneri vogliono dare continuità al successo 1-3 contro il Chievo Verona di Didu. Tra le due squadre, attualmente seconda e sesta in classifica, ci sono solo due punti di distanza. Vincere vorrebbe dire allontanare le inseguitrici e avvicinarsi alla Folgore Caratese attualmente prima a +8. Ecco, dunque, le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Casatese Merate. MILAN FUTURO: Pittarella, Cappelletti, Vladimirov, Zukic, Karaca; Hodzic, Sala; Ossola, Sardo, Traoré, Asanji. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

