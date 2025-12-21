CALCIO SERIE D Folgore in salute a Sondrio Leon-Casatese con Scipione

Nel prossimo turno di Serie D, la Folgore Caratese si presenta in buona forma a Sondrio, mentre la Leon si prepara alla sfida in Veneto contro il ChievoVerona, un impegno che ha suscitato ampi apprezzamenti. Entrambe le squadre affrontano sfide importanti in vista della conclusione del girone di andata, con l’obiettivo di mantenere il ritmo e consolidare le proprie posizioni in classifica. La fase finale dell’anno si avvicina, offrendo nuove opportunità e sfide.

L'ultimo turno dell'anno solare e del girone di andata di Serie D nasconde insidie sia per la capolista Folgore Caratese che per la Leon la cui prestazione in Veneto contro il ChievoVerona ha raccolto commenti entusiastici. Gli azzurri di Belmonte saranno il Valtellina contro il Sondrio. La classifica dice che si tratta di un testacoda ma per capire meglio, la sfida andrebbe contestualizzata agli ultimi sviluppi visto che i padroni di casa da quando han cambiato allenatore (c'è Stefano Brognoli ) non hanno mai perso (3 pareggi e la vittoria col Caldiero) oltre ad aver rivoluzionato l'organico. Più lunga la striscia degli azzurri, imbattuti da 7 turni.

