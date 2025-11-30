Prosegue il duello a distanza tra capolista Chievo e Folgore Caratese. Turno sulla carta favorevole ai veneti che ricevono la Varesina caduta in una stagione complicata, mentre gli azzurri saranno ospiti della “sorpresa“ Oltrepò, una delle squadre sicuramente più in forma del lotto, reduce da due vittorie in trasferta di fila a Breno e con la Real Calepina. Mister Belmonte dovrà fare a meno, tra gli altri, dell’attaccante Forchignone, schierato titolare sette giorni fa ma che dovrà saltare i prossimi tre turni per squalifica ("Per avere, al termine della gara, colpito con una manata al volto un calciatore avversario" così recita il comunicato del Giudice Sportivo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Serie D. Una Folgore spuntata a Broni, la Leon con la Castellanzese