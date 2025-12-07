Il Napoli supera la Juve e torna in vetta alla Serie A Cade la Roma a Cagliari pari tra Lazio e Bologna

La domenica della 14a giornata della Serie A 2025-2026 aveva in programma 4 match e tutti, chi più chi meno, hanno dato spunti importanti per la classifica. Il Napoli torna in vetta alla classifica a quota 31 punti (+1 sull’Inter) dopo aver superato la Juventus per 2-1 al “Maradona”. Si ferma anche la Roma che cade a Cagliari e rimane ferma a quota 27 punti, mentre il Bologna rimane quinto dopo aver impattato in casa della Lazio. Biancocelesti che vengono superati dalla Cremonese al nono posto dopo la vittoria contro il Lecce. CREMONESE-LECCE 2-0 Successo importante per i grigio-rossi che centra la seconda vittoria consecutiva dopo Bologna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il Napoli supera la Juve e torna in vetta alla Serie A. Cade la Roma a Cagliari, pari tra Lazio e Bologna

