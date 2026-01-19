Calcio Serie A 2025-2026 | Como a valanga sulla Lazio pari senza reti tra Cremonese e Verona

La ventunesima giornata della Serie A 2025-2026 si conclude con due posticipi, tra cui il match tra Cremonese e Verona, terminato senza reti. La giornata è stata caratterizzata da una vittoria convincente del Como sulla Lazio, che rafforza la posizione della squadra lombarda in ottica qualificazione europea. Ecco un riepilogo dei risultati e delle principali novità della giornata.

Si va a chiudere con i due posticipi del lunedì la ventunesima giornata della Serie A di calcio. Se nel tardo pomeriggio non ci sono state grosse emozioni, in serata arriva un Como a valanga che si lancia sempre più verso la zona Champions League. I ragazzi guidati da Cesc Fabregas hanno prontamente riscattato la delusione casalinga con il Milan imponendosi addirittura per 3-0 all’Olimpico sulla Lazio di Maurizio Sarri. Biancocelesti mai in partita: il vantaggio lo sigla dopo soli due minuti il croato Baturina, poi ci pensa Nico Paz al 24? a raddoppiare, prima di sbagliare un rigore al 35?. Lo spagnolo non si demoralizza e la doppietta la trova subito dopo l’inizio della ripresa, al 49?. 🔗 Leggi su Oasport.it

