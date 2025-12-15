Calcio Inter e Juventus a segno in trasferta Napoli ko a Udine e pari del Milan nel 15° turno di Serie A

Nel 15° turno di Serie A, Inter e Juventus hanno ottenuto vittorie in trasferta, mentre Napoli ha subito una sconfitta a Udine e il Milan ha pareggiato in casa. In attesa del Monday Night tra Roma e Como, si sono disputati cinque incontri che hanno definito l’andamento di questa giornata del campionato 2025-2026.

In attesa del Monday Night tra Roma e Com o, si sono tenuti cinque incontri validi per la quindicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-2026. Risultati importanti in ottica classifica generale, viste le affermazioni di Inter e Juventus e il ko del Napoli. I bianconeri hanno sconfitto in una sfida particolarmente attesa il Bologna al Dall’Ara. La rete decisiva è stata siglata dal colombiano Juan Cabal al 64?, su assist del turco Kenan Yildiz. Da segnalare l’espulsione tra le fila rossoblu al 69? del norvegese Torbjorn Lysaker Heggem. Un risultato che consente alla Vecchia Signora di scavalcare proprio la formazione bolognese in graduatoria, balzando al quinto posto. Oasport.it

