Calabria scontro tra 3 auto | grave ferito elisoccorso in azione

Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio in Calabria, precisamente in località Sant’Anna, nel territorio di Isola di Capo Rizzuto, coinvolgendo tre autovetture. Il bilancio provvisorio parla di diversi feriti, tra cui una persona in gravi condizioni che è stata trasportata d’urgenza in ospedale con l’ausilio dell’elisoccorso. Le cause dello scontro sono ancora al vaglio delle autorità competenti. L’allarme è scattato poco prima delle ore 13:00. Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone, che hanno operato per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l’area circostante, facilitando le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

