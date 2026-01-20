A Marlia nasce l’ambulatorio dedicato all’obesità infantile

A Marlia, nel comune di Capannori (Lucca), è stato inaugurato il primo ambulatorio Asl dedicato all’obesità infantile. Questa struttura mira a offrire un supporto specializzato e interventi mirati per i bambini affetti da questa condizione, favorendo un percorso di prevenzione e cura. L’apertura rappresenta un passo importante per il miglioramento della salute infantile nel territorio e per promuovere stili di vita più sani.

Capannori (Lucca), 20 gennaio 2026 – È stato inaugurato a Marlia, nel comune di Capannori (Lucca), il primo ambulatorio Asl dedicato all'obesità infantile. Lo rende noto l'Azienda USL Toscana nord ovest. Secondo l'indagine "Okkio alla salute" condotta nel 2023 tra gli scolari delle classi terze primarie, in Toscana l'1,3% dei bambini presenta obesità grave, il 5,7% è obeso e il 17% in sovrappeso. In altre parole, quasi un bambino su quattro ha un eccesso di peso. Per contrastare questa tendenza, l'Asl, grazie alla partecipazione al progetto europeo Feast – che promuove sistemi alimentari sani e sostenibili per l'individuo, la comunità e l'ambiente – aveva avviato nel 2024 un ambulatorio sperimentale nella zona di Lucca.

