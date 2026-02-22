Calabria | drone rifornimenti in carcere polizia penitenziaria blocca

Un drone ha sorvolato il carcere di Paola in Calabria, trasportando rifornimenti illegali. La polizia penitenziaria ha intercettato e bloccato l’apparecchio il 19 febbraio, scoprendo che trasportava droga e telefoni cellulari nascosti. Questo episodio dimostra come i criminali sfruttino le tecnologie moderne per aggirare le misure di sicurezza. Le autorità continuano a monitorare attentamente questa minaccia crescente.

Calabria, la sfida ai cieli del carcere: intercettato drone con rifornimenti illegali. Un drone carico di droga e telefoni cellulari è stato intercettato e neutralizzato sopra il carcere di Paola, in Calabria, lo scorso 19 febbraio, evidenziando una crescente preoccupazione per la sicurezza penitenziaria e l’utilizzo di nuove tecnologie da parte della criminalità organizzata. L’episodio ha portato il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe) a richiedere con urgenza investimenti in tecnologie antidrone e un aumento del personale per contrastare questa minaccia emergente. L’operazione, condotta dalla Polizia Penitenziaria, sottolinea la necessità di un approccio integrato per proteggere le carceri italiane da queste nuove forme di criminalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Droga e telefonini in carcere attraverso un drone: sorpresi dalla polizia penitenziariaDue individui sono stati intercettati dalla polizia penitenziaria mentre pilotavano un drone con a bordo sostanze illecite e telefoni all’esterno del carcere Ucciardone.

Pacco con droga e cellulari diretto verso il carcere di Foggia, Jammer della penitenziaria intercetta drone 'corriere'La polizia penitenziaria di Foggia ha intercettato un drone che trasportava droga e cellulari.

