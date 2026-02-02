Pacco con droga e cellulari diretto verso il carcere di Foggia Jammer della penitenziaria intercetta drone ' corriere'

La polizia penitenziaria di Foggia ha intercettato un drone che trasportava droga e cellulari. Il dispositivo, destinato al carcere, è stato fermato prima che potesse consegnare il suo carico proibito. La lotta contro i tentativi di introdurre materiale illecito all’interno della struttura penitenziaria continua a intensificarsi.

Ancora un tentativo di introdurre materiale proibito con un drone nella casa circondariale di via delle Casermette. IL Sappe rilancia l'allarme sicurezza Prosegue a ritmo serrato la battaglia della Polizia penitenziaria di Foggia contro l'introduzione di materiale proibito all'interno del carcere. Il tutto sarebbe avvenuto intorno alla mezzanotte di sabato 31 gennaio, durante il cambio turno che, secondo i detenuti, faciliterebbe la consegna. Ad avvistare il drone sarebbe stata una poliziotta in servizio sul muro di cinta la quale è riuscita a ‘stordirlo' disturbandone le frequenze con il fucile Jammer.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su Foggia Carcere

Nella notte, la Polizia Penitenziaria di Foggia ha effettuato un intervento nel carcere, sequestrando dieci telefoni cellulari e varie dosi di droga.

Un drone è stato intercettato nel carcere di Napoli-Poggioreale, trasportando hashish, telefoni cellulari e altri materiali illeciti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Foggia Carcere

Argomenti discussi: La droga viaggiava sui social e nei pacchi postali, blitz a Palermo con 11 arresti; Pacchi postali e vendite online, 11 arresti e 150 chili di droga sequestrati a Palermo · CosenzaChannel.it; TERAMO: SVENTATO L'INGRESSO DI UN PACCO POSTALE CON LA DROGA NEL CARCERE. ALLARME DEL SAPPE; Droga camuffata e spedita nei pacchi ai clienti: 11 arresti.

Carcere di Foggia, pacchi con droga e telefonini: un drone bloccato dai jammer anti-intrusioneUn altro tentativo di far entrare droga e telefoni cellulari nel carcere di Foggia sarebbe stato sventato grazie all’utilizzo dei ... immediato.net

Intercettato drone diretto al carcere di Foggia, sequestrati droga e cellulariUn drone che trasportava droga e telefoni è stato intercettato da un’agente della polizia penitenziaria in servizio sul muro di cinta del carcere di Foggia, mentre volava in direzione del penitenziari ... trmtv.it

Pacco con hashish intercettato nel carcere di Ascoli Piceno, droga nascosta nella carne x.com

Solo nel mese di gennaio sono diciannove i telefoni ritrovati nelle celle del carcere peligno. Cinque sono stati rinvenuti lo scorso 14 gennaio dai baschi blu. Dispositivi destinati ad altrettanti reclusi, con un pacco carico di droga: tre etti di cocaina ed hashish. - facebook.com facebook