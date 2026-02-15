Ciclone Oriana sull’Italia | Calabria in emergenza danni al patrimonio e oltre 2000 interventi dei soccorsi

Il ciclone Oriana ha colpito l’Italia, causando allagamenti e danni alle case in Calabria, dove i soccorritori hanno già effettuato oltre 2.000 interventi. Le intense piogge hanno colpito la regione nelle ultime ore, allagando strade e rendendo difficile la circolazione. La situazione resta critica e si attendono nuove piogge nelle prossime ore.

Ciclone Oriana: L'Italia al Centro di una Crisi Meteorologica, Tra Emergenza e Previsioni di Nuove Piogge. L'Italia è stata colpita da un intenso ciclone, denominato Oriana, che ha provocato piogge intense e nevicate su gran parte del territorio nazionale. Le regioni di Calabria, Sicilia e Sardegna sono state le più colpite, con oltre duemila interventi dei vigili del fuoco e una richiesta di stato di emergenza da parte del governatore calabrese Roberto Occhiuto a causa di frane e danni al Parco archeologico di Sibari. La Calabria nel Vortice dell'Emergenza. La situazione più critica si registra in Calabria, dove le piogge torrenziali hanno causato smottamenti, allagamenti e danni significativi alle infrastrutture.

Il ciclone Oriana ha colpito l’Italia, portando piogge intense e venti violenti che hanno causato allagamenti e danni alle strutture.

La Regione Calabria ha avviato un piano di ricognizione dei danni e interventi urgenti a seguito del passaggio del ciclone Harry, che ha provocato gravi mareggiate e danni sul territorio.

