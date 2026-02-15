Ciclone Oriana sull’Italia | Calabria in emergenza danni al patrimonio e oltre 2000 interventi dei soccorsi
Il ciclone Oriana ha colpito l’Italia, causando allagamenti e danni alle case in Calabria, dove i soccorritori hanno già effettuato oltre 2.000 interventi. Le intense piogge hanno colpito la regione nelle ultime ore, allagando strade e rendendo difficile la circolazione. La situazione resta critica e si attendono nuove piogge nelle prossime ore.
Ciclone Oriana: L’Italia al Centro di una Crisi Meteorologica, Tra Emergenza e Previsioni di Nuove Piogge. L’Italia è stata colpita da un intenso ciclone, denominato Oriana, che ha provocato piogge intense e nevicate su gran parte del territorio nazionale. Le regioni di Calabria, Sicilia e Sardegna sono state le più colpite, con oltre duemila interventi dei vigili del fuoco e una richiesta di stato di emergenza da parte del governatore calabrese Roberto Occhiuto a causa di frane e danni al Parco archeologico di Sibari. La Calabria nel Vortice dell’Emergenza. La situazione più critica si registra in Calabria, dove le piogge torrenziali hanno causato smottamenti, allagamenti e danni significativi alle infrastrutture.🔗 Leggi su Ameve.eu
Ciclone Oriana: Italia sferzata dal maltempo, stato d’emergenza in Calabria
Il ciclone Oriana ha colpito l’Italia, portando piogge intense e venti violenti che hanno causato allagamenti e danni alle strutture.
Dopo il ciclone Harry in Calabria, al via il piano regionale di ricognizione dei danni e dei primi interventi
La Regione Calabria ha avviato un piano di ricognizione dei danni e interventi urgenti a seguito del passaggio del ciclone Harry, che ha provocato gravi mareggiate e danni sul territorio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Ciclone Oriana: Italia sferzata dal maltempo, stato d'emergenza in Calabria, evacuazioni vicino Roma; A San Valentino arriva la tempesta Oriana con piogge e vento sull'Italia: le previsioni meteo del weekend; Cronaca Meteo - Ciclone Oriana causa nuova ondata di maltempo a San Valentino con pioggia neve e vento forte. Situazione e previsioni prossime ore.; Allerta Meteo, il Ciclone Oriana infuria sull’Italia: 2 settori più colpiti.
Meteo, Italia nella morsa del ciclone Oriana: instabilità diffusa, venti forti e mari agitatiIl ciclone denominato Oriana nel suo spostamento verso est apporta ancora instabilità sulla Sardegna, sulle regioni meridionali e ... iltempo.it
Italia ancora nella morsa del Ciclone Oriana: allerta gialla su 11 regioni, la Calabria chiede lo stato di emergenzaDisagi anche in Lazio: evacuate 50 persone a Fiumicino per l'esondazione del mare, a Terni salvati 15 ragazzi rimasti isolati per l'esondazione di un torrente ... dire.it
#meteo Buona domenica, nelle prossime ore il tempo instabile lo ritroveremo al Centro-Sud con piogge e rovesci ma in graduale attenuazione. Più sole invece altrove. Il ciclone 'Oriana' si allontana. Maggiori dettagli per le vostre località sull'App di #3BMeteo facebook
Allerta Meteo, avviso dell'Aeronautica Militare per il Ciclone Oriana: "attenzione in 5 regioni" x.com