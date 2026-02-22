Calabria allagata | volontari al lavoro per 10 giorni di emergenza

L’esondazione del fiume Crati ha causato allagamenti diffusi nella Sibaritide, portando i volontari a intervenire senza sosta da dieci giorni. Le intense piogge hanno fatto salire il livello dell’acqua, danneggiando molte case e strade. Le squadre di soccorso lavorano senza sosta per alleviare i disagi e mettere in sicurezza le zone più colpite. La situazione rimane critica, con i residenti che continuano a fronteggiare i danni causati dall’alluvione.

Crati in Agonia: Il Volontariato a Sorregger la Calabria Dopo l'Esondazione. La Calabria è ancora alle prese con le conseguenze dell'esondazione del fiume Crati, un evento che ha colpito duramente la Sibaritide a partire dal 14 febbraio. L'emergenza ha messo in luce la fragilità del territorio e la necessità di interventi strutturali, ma ha anche una straordinaria mobilitazione del volontariato, che si è rivelato un pilastro fondamentale per il supporto delle comunità colpite e la gestione della crisi. L'impegno di queste realtà, riconosciuto da figure come Riccardo Rosa, sottolinea l'importanza della solidarietà civica e della collaborazione per affrontare le sfide poste dagli eventi meteorologici estremi.