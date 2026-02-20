Calabria allagata | Ciciliano blocca il volo emergenza maltempo
A causa delle intense piogge, la Calabria affronta allagamenti e disagi. La perturbazione ha portato a inondazioni nelle zone costiere e alle strade allagate, creando problemi alle persone e alle attività locali. A Sibari, il sopralluogo programmato dal capo della Protezione Civile è stato rinviato a causa delle condizioni meteo avverse. La pioggia continua a cadere senza tregua, peggiorando la situazione e rendendo difficile intervenire nelle aree più colpite. La regione si prepara a fronteggiare ulteriori possibili eventi estremi.
Calabria colpita dal maltempo: rinviato il sopralluogo del capo della Protezione Civile a Sibari. Il maltempo che sta imperversando sull’Italia meridionale ha costretto il capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile a rimandare il suo arrivo in Calabria. Fabio Ciciliano aveva programmato un sopralluogo nelle zone più critiche della regione, ma l’impossibilità di utilizzare l’elicottero, a causa di piogge intense e nebbia a bassa quota, ha reso impraticabile il viaggio. La nuova data prevista è per le ore 10:30 di oggi. Condizioni meteorologiche proibitive e rischi per la sicurezza. L’emergenza meteo ha reso necessaria una revisione dei piani di viaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu
