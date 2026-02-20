Calabria allagata | Ciciliano blocca il volo emergenza maltempo

A causa delle intense piogge, la Calabria affronta allagamenti e disagi. La perturbazione ha portato a inondazioni nelle zone costiere e alle strade allagate, creando problemi alle persone e alle attività locali. A Sibari, il sopralluogo programmato dal capo della Protezione Civile è stato rinviato a causa delle condizioni meteo avverse. La pioggia continua a cadere senza tregua, peggiorando la situazione e rendendo difficile intervenire nelle aree più colpite. La regione si prepara a fronteggiare ulteriori possibili eventi estremi.