Moviola Cagliari Milan il punto su tutti gli episodi dubbi della sfida dell’Unipol Domus

Analisi dettagliata degli episodi dubbi nella partita Cagliari-Milan all’Unipol Domus. La sfida si è conclusa con un risultato di 0-1, ma alcune decisioni arbitrali, tra cui un possibile tocco di mano di Ricci, hanno sollevato discussioni. In questo articolo, si approfondiscono le principali situazioni revisionate dalla moviola, offrendo uno sguardo obiettivo sugli episodi che hanno caratterizzato l’incontro.

Moviola Cagliari Milan, tra proteste e dubbi: la moviola della sfida all’Unipol Domus. Tutti gli aggiornamenti Cagliari-Milan si chiude sullo 0-1, ma in casa rossoblù resta più di un dubbio per un episodio da moviola: il presunto tocco di mano in area di Samuele Ricci. Il centrocampista allenato da Massimiliano Allegri sembra infatti deviare con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Cagliari Milan, il punto su tutti gli episodi dubbi della sfida dell’Unipol Domus Leggi anche: Moviola Juve Cagliari LIVE: gli episodi dubbi del match Leggi anche: Cagliari-Milan di Serie A: la diretta della partita della ‘Unipol Domus’ | LIVE News Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Contatto tra Paleari ed Idrissi in Torino-Cagliari: lungo check VAR, niente rigore per i rossoblù; Errori arbitrali e classifica Serie A; Cagliari-Milan, il “mani” di Ricci fa esplodere i social: “Campionato falsato”. Caos per il rigore non dato ai sardi; Moviola Udinese-Lazio, Marelli: Gol di Davis? C’è un vuoto nel regolamento. Moviola Cagliari Milan, il punto su tutti gli episodi dubbi della sfida dell’Unipol Domus - Moviola Cagliari Milan, tra proteste e dubbi: la moviola della sfida all’Unipol Domus. calcionews24.com

Mano di Ricci, era rigore? La moviola di Cagliari-Milan dai quotidiani - Milan ha lasciato diversi discorsi in sospeso: oggi vi proponiamo la moviola relativa agli episodi dubbi della gara dell’Unipol Domus Cagliari- cagliarinews24.com

Cagliari-Milan, moviola: tre rigori negati e troppe decisioni cervellotiche, che caos - Milan analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Luca Marelli e dall’esperto di Prime Calvarese, la moviola ... sport.virgilio.it

Cagliari-Milan La Moviola | La nostra analisi sull'operato della squadra arbitrale del match che ha visto i rossoblù uscire sconfitti 0-1 contro i rossoneri - facebook.com facebook

#Cagliari- #Milan La Moviola | La nostra analisi sull'operato della squadra arbitrale del match che ha visto i rossoblù uscire sconfitti 0-1 contro i rossoneri x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.