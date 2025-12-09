Mi scrivono ‘se non fossi nuda’ ‘se non avessi il seno grosso’ È stato permesso all’odio e al bullismo di essere accettati silenziosamente | Rose Villain si sfoga

Ilfattoquotidiano.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Stiamo finendo le riprese della terza stagione di Nuova Scena per Netflix e continuo a scrivere canzoni, ma in realtà ora voglio prenderla con un po’ di calma perché ho girato per tre anni come una trottola, vorrei dedicarmi più a me stessa e alla mia famiglia”. Parola di Rose Villain. La cantante ha pubblicato “radio vega (after dark) “, speciale repack che celebra la trilogia, iniziata con “Radio Gotham”, proseguita con “Radio Sakura”, fino ad arrivare a “radio vega” e si è raccontata a Il Corriere della Sera. La bellezza femminile viene ancora discriminata oggi? “Sì. Non c’è un giorno in cui non riceva un messaggio in cui mi si dice ‘se non fossi una bella ragazza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

mi scrivono 8216se non fossi nuda8217 8216se non avessi il seno grosso8217 200 stato permesso all8217odio e al bullismo di essere accettati silenziosamente rose villain si sfoga

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi scrivono ‘se non fossi nuda’, ‘se non avessi il seno grosso’. È stato permesso all’odio e al bullismo di essere accettati silenziosamente”: Rose Villain si sfoga

Rose Villain: «Esibire il mio corpo è una forma d'arte. Ogni giorno mi scrivono: "Se non fossi nuda", "se non avessi il seno grosso"...»