Goggia | È come se non avessi partecipato

Sofia Goggia non nasconde la delusione dopo la gara di SuperG sulle Tofane. La campionessa italiana afferma di essersi sentita come se non avesse partecipato, segno di una giornata negativa per lei. La gara si è conclusa senza le sue aspettative, e ora avrà tempo per capire cosa non è andato come doveva.

Non è stata una bella giornata per Sofia Goggia, che avrà modo e tempo di riflettere su ciò che andato storto nella gara di SuperG Sulla Olympia delle Tofane. Ai microfoni di RaiSport analizza al microscopio la sua prova. “Oggi ho sciato fortissimo, sinceramente non mi aspettavo di esser davanti 7 decimi fino lì, però le gare vanno portate fino in fondo dopo la linea del traguardo. È come se non avessi partecipato. Ho sciato come so, sicuramente sapevo che bisognava fare attenzione tra la Grande Curva e il passaggio sullo Scarpadon, il rischio era di andare troppo a sinistra e poi non riuscire a prender più la corda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Approfondimenti su Goggia Tofane

Ultime notizie su Goggia Tofane

