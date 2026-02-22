cadute e rinascite il talento di albanese nel primo album orchestrale

Albanese ha scritto un album orchestrale dopo aver fondato un’accademia musicale in città e aver pubblicato un disco di debutto. La sua passione per la musica classica lo ha portato a comporre

Prima l’Accademia fondata in città e il disco di debutto e ora "Until the End", il primo album orchestrale. Il giovanissimo maestro di Cernusco torna a stupire i suoi fan. Ma Massimo Albanese per chi lo conosce è una certezza e la nuova opera conferma tutto il suo talento. Dentro una storia, la sua, di fallimento e rinascita come quella di tanti altri coetanei. Un racconto intimo e autobiografico: sei brani originali pensati come capitoli di un’unica vicenda. Una promessa, la forza di restare, una soglia, una caduta, il silenzio che cura, fino alla scoperta finale. Un linguaggio dal respiro cinematografico che conserva l’intimità emotiva da cui nasce la sua scrittura, sempre legata al pianoforte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

