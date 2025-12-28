Cade in un burrone profondo 15 metri recuperato dai vigili del fuoco e trasportato in eliambulanza all' ospedale

Oggi ad Ascoli Piceno, i vigili del fuoco sono intervenuti a Massignano per soccorrere un uomo caduto in un burrone di circa 15 metri a Montecatino. L’intervento ha permesso di recuperare la persona, successivamente trasportata in eliambulanza all’ospedale. L’intera operazione si è svolta con precisione e professionalità, garantendo il soccorso rapido e sicuro dell’infortunato.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.