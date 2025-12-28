Cade in un burrone profondo 15 metri recuperato dai vigili del fuoco e trasportato in eliambulanza all' ospedale
Oggi ad Ascoli Piceno, i vigili del fuoco sono intervenuti a Massignano per soccorrere un uomo caduto in un burrone di circa 15 metri a Montecatino. L’intervento ha permesso di recuperare la persona, successivamente trasportata in eliambulanza all’ospedale. L’intera operazione si è svolta con precisione e professionalità, garantendo il soccorso rapido e sicuro dell’infortunato.
ASCOLI PICENO – Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi, in contrada Montecatino, nel territorio comunale di Massignano per soccorrere un uomo precipitato in un burrone profondo circa quindici metri. L’operazione, resa difficoltosa dalla fitta boscaglia, è stata portata a termine. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
