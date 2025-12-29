Bambino di 10 anni anni cade in monopattino nel Bresciano | ricoverato al Papa Giovanni XXIII

Un bambino di 10 anni è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo una caduta in monopattino avvenuta ieri a Gavardo, nel Bresciano. L’incidente si è verificato nei pressi della provincia di Brescia, e attualmente il bambino si trova sotto osservazione. La vicenda evidenzia l’importanza di adottare misure di sicurezza durante l’utilizzo di veicoli leggeri per i bambini.

Bergamo. Un bambino di appena 10 anni si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in seguito ad una caduta in monopattino che si è verificata ieri a Gavardo, in provincia di Brescia, a pochi km dal confine con la provincia orobica. L’incidente si è verificato poco dopo le 15 di domenica 28 dicembre. Il bimbo si trovava nelle vicinanze di casa sua e stava percorrendo la rotatoria tra Piazza Aldo Moro e la provinciale 26, quando è stato investito da una Renault condotta da un 50enne che transitava alle sue spalle. Nonostante la bassa velocità, l’impatto è stato violento e ha provocato la caduta sull’asfalto, sbattendo la testa (non indossava il casco). 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

