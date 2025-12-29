Bambino di 10 anni cade in monopattino nel Bresciano | ricoverato al Papa Giovanni XXIII

Un bambino di 10 anni è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo una caduta in monopattino avvenuta ieri a Gavardo, in provincia di Brescia. L’incidente si è verificato a pochi chilometri dal confine tra le province di Brescia e Bergamo. Le autorità stanno valutando le circostanze dell’accaduto e le condizioni di salute del bambino.

Bergamo. Un bambino di appena 10 anni si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in seguito ad una caduta in monopattino che si è verificata ieri a Gavardo, in provincia di Brescia, a pochi km dal confine con la provincia orobica. L'incidente si è verificato poco dopo le 15 di domenica 28 dicembre. Il bimbo si trovava nelle vicinanze di casa sua e stava percorrendo la rotatoria tra Piazza Aldo Moro e la provinciale 26, quando è stato investito da una Renault condotta da un 50enne che transitava alle sue spalle. Nonostante la bassa velocità, l'impatto è stato violento e ha provocato la caduta sull'asfalto, sbattendo la testa (non indossava il casco).

