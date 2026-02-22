Cadavere di un’anziana nel Naviglio

Un corpo di una donna over 70 è stato trovato nel Naviglio a Cassina, dopo che è stato gettato in acqua. La causa del decesso sembra essere legata a un malore o a una caduta accidentale, ma le indagini sono in corso. La vittima indossava una tuta e una felpa fucsia, e il suo volto è ancora sconosciuto. Le autorità cercano di identificare la donna e ricostruire gli ultimi momenti della sua vita.

È mistero sull’identità della donna ripescata ieri mattina dal Naviglio, a Cassina. La vittima ha più di 70 anni, indossava una tuta, con una felpa fucsia. Ai piedi, aveva scarpe sportive. Particolari diffusi dai carabinieri che stanno cercando di capire chi sia l’anziana vista galleggiare a pelo d’acqua in via Mameli da un passante che ha lanciato l’allarme, poco dopo le 8. Un orario in cui l’alzaia di sabato è molto frequentata da runner e cilisti. Eppure, nessuno sembra aver notato nulla. Il magistrato ha disposto l’ autopsia che sarà eseguita all’Istituto di medicina legale di Milano, ma gli investigatori escludono la morte violenta, non ci sono segni che portino in questa direzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Trovato il cadavere di una donna nel Naviglio: indagini in corsoUna donna è stata trovata morta nel Naviglio Martesana a Cassina de' Pecchi, probabilmente a causa di un incidente.

Cadavere di una donna ripescato nel Naviglio Martesana: giallo sull’identitàIl corpo di una donna di oltre 70 anni è stato trovato nel Naviglio Martesana, dopo che alcune persone hanno segnalato una presenza insolita nell'acqua.

