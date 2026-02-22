Cacciari sul Nove | Trump contro la Corte Suprema? Altro che Nordio contro il Csm

Cacciari ha criticato aspramente Trump per aver accusato la Corte Suprema americana di tradimento, sostenendo che questa accusa è molto più grave di quelle rivolte contro Nordio e il Csm. Secondo l’ex filosofo, le parole di Trump alimentano tensioni e diffondono sospetti infondati contro la giustizia statunitense. La sua presa di posizione arriva dopo le recenti dichiarazioni del tycoon, che hanno fatto scalpore negli Stati Uniti. La polemica si concentra sul livello di gravità delle accuse.

"Altro che Nordio, altro che Nordio. La Corte Suprema americana secondo Trump complotta col nemico, con altri Paesi, cioè tradimento della patria, un'accusa di tradimento è infinitamente più forte rispetto a quella che può essere anche una battuta sul Csm mafioso". Così Massimo Cacciari ad Accordi & Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi ogni sabato sul Nove, ironizzando sull'attacco di Donald Trump alla Corte Suprema che ha dichiarato illegittimi i dazi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.