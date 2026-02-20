Suprema Corte contro Trump | dazi da 175 miliardi $ annullati 3

Da ameve.eu 20 feb 2026

La Corte Suprema ha deciso di annullare dazi per 175 miliardi di dollari, creando scompiglio tra gli operatori economici. La decisione arriva dopo una lunga battaglia legale, che ha coinvolto aziende e associazioni di categoria. Tre giudici di maggioranza conservatrice hanno votato contro le misure commerciali introdotte dall’ex Presidente. La sentenza potrebbe influenzare le future dispute sui dazi e cambiare le regole del commercio internazionale. La discussione ora si sposta sulle conseguenze di questa decisione.

La Corte Suprema ribalta le aspettative: un colpo al mandato dell’ex Presidente. Washington, 20 febbraio 2026 – Una svolta inattesa alla Corte Suprema degli Stati Uniti ha tre giudici di nomina conservatrice – John Roberts, Neil Gorsuch e Amy Coney Barrett – esprimere un dissenso significativo rispetto alle politiche commerciali dell’ex Presidente. La decisione, che riguarda dazi per un valore di 175 miliardi di dollari, ha colto di sorpresa l’ex Presidente e solleva interrogativi sull’indipendenza del potere giudiziario e sulla dinamica delle nomine presidenziali. Le origini della disputa: dazi e contestazioni legali.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Usa, la Corte Suprema ha bocciato i dazi con sei voti a favore, tre contro. Trump: «È una vergogna, ho un piano di riserva»La decisione si concentra sui dazi imposti in base a una legge sui poteri di emergenza, inclusi i dazi reciproci che ha imposto a quasi tutti gli altri paesi ... ilsole24ore.com

FLASH: Usa, colpo basso per Trump: la Corte Suprema boccia i dazi con 6 voti a favore e 3 controArticolo in aggiornamento  La Corte Suprema ha stabilito che il presidente Trump ha violato la legge federale quando ha ... affaritaliani.it