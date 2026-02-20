Suprema Corte contro Trump | dazi da 175 miliardi $ annullati 3

La Corte Suprema ha deciso di annullare dazi per 175 miliardi di dollari, creando scompiglio tra gli operatori economici. La decisione arriva dopo una lunga battaglia legale, che ha coinvolto aziende e associazioni di categoria. Tre giudici di maggioranza conservatrice hanno votato contro le misure commerciali introdotte dall’ex Presidente. La sentenza potrebbe influenzare le future dispute sui dazi e cambiare le regole del commercio internazionale. La discussione ora si sposta sulle conseguenze di questa decisione.

La Corte Suprema ribalta le aspettative: un colpo al mandato dell’ex Presidente. Washington, 20 febbraio 2026 – Una svolta inattesa alla Corte Suprema degli Stati Uniti ha tre giudici di nomina conservatrice – John Roberts, Neil Gorsuch e Amy Coney Barrett – esprimere un dissenso significativo rispetto alle politiche commerciali dell’ex Presidente. La decisione, che riguarda dazi per un valore di 175 miliardi di dollari, ha colto di sorpresa l’ex Presidente e solleva interrogativi sull’indipendenza del potere giudiziario e sulla dinamica delle nomine presidenziali. Le origini della disputa: dazi e contestazioni legali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Trump ora teme la Corte suprema: “Se invalida i dazi sarà un disastro totale, dovremo restituire centinaia di miliardi”

Leggi anche: Trump preoccupato: “Se la Corte Suprema boccia i dazi siamo fregati: dovremmo restituire migliaia di miliardi di dollari”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.