Suprema Corte contro Trump | dazi da 175 miliardi $ annullati 3
La Corte Suprema ha deciso di annullare dazi per 175 miliardi di dollari, creando scompiglio tra gli operatori economici. La decisione arriva dopo una lunga battaglia legale, che ha coinvolto aziende e associazioni di categoria. Tre giudici di maggioranza conservatrice hanno votato contro le misure commerciali introdotte dall’ex Presidente. La sentenza potrebbe influenzare le future dispute sui dazi e cambiare le regole del commercio internazionale. La discussione ora si sposta sulle conseguenze di questa decisione.
La Corte Suprema ribalta le aspettative: un colpo al mandato dell’ex Presidente. Washington, 20 febbraio 2026 – Una svolta inattesa alla Corte Suprema degli Stati Uniti ha tre giudici di nomina conservatrice – John Roberts, Neil Gorsuch e Amy Coney Barrett – esprimere un dissenso significativo rispetto alle politiche commerciali dell’ex Presidente. La decisione, che riguarda dazi per un valore di 175 miliardi di dollari, ha colto di sorpresa l’ex Presidente e solleva interrogativi sull’indipendenza del potere giudiziario e sulla dinamica delle nomine presidenziali. Le origini della disputa: dazi e contestazioni legali.🔗 Leggi su Ameve.eu
Usa, la Corte Suprema ha bocciato i dazi con sei voti a favore, tre contro. Trump: «È una vergogna, ho un piano di riserva»La decisione si concentra sui dazi imposti in base a una legge sui poteri di emergenza, inclusi i dazi reciproci che ha imposto a quasi tutti gli altri paesi ... ilsole24ore.com
FLASH: Usa, colpo basso per Trump: la Corte Suprema boccia i dazi con 6 voti a favore e 3 controArticolo in aggiornamento La Corte Suprema ha stabilito che il presidente Trump ha violato la legge federale quando ha ... affaritaliani.it
La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump https://tg.la7.it/esteri/corte-suprema-usa-boccia-dazi-trump-perche-20-02-2026-253019 - facebook.com facebook
