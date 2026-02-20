Furia di Trump contro i giudici della Corte Suprema che hanno bocciato i dazi | Sciocchi e asserviti a interessi stranieri|Tariffa extra

Donald Trump ha espresso forte rabbia dopo che la Corte Suprema ha respinto i suoi ricorsi sui dazi commerciali. Critica duramente i giudici, definendoli “sciocchi” e “al servizio di interessi stranieri”. Il presidente ha anche commentato che questa decisione rappresenta “una vergogna” per il paese e “un imbarazzo” per le loro famiglie. La vicenda ha suscitato molte reazioni, con il sostegno di alcuni e la condanna di altri. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.

DALLA NOSTRA INVIATAWASHINGTON - «L’opinione della Corte sui dazi è profondamente deludente, e mi vergogno di certi membri della Corte, mi vergogno che non abbiano avuto il coraggio di fare quello che è giusto per il nostro Paese». Il colore delle luci era stato cambiato in un leggero blu violaceo, prima che il presidente Trump entrasse nella briefing room della Casa Bianca, furioso, seguito dal segretario del Commercio Howard Lutnick, dal rappresentante Usa per il commercio Jamieson Greer che si sono posizionati alla sua sinistra, da John Sauer, l’avvocato che ha difeso i dazi alla Corte suprema, e dalla ministra della Giustizia Pam Bondi che si è seduta.🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump: Ma lui insiste: «Ora tariffa extra del 10%» ?Furia Donald: «Giudici asserviti e sciocchi»La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i dazi imposti dall'amministrazione Trump, motivando la sua decisione con il fatto che le tariffe erano state adottate in modo illegittimo.

Schiaffo della Corte suprema ai dazi: chi sono i 3 giudici conservatori che hanno "tradito" TrumpTre giudici conservatori della Corte Suprema hanno deciso di opporsi ai dazi di Trump, votando contro la maggioranza.

