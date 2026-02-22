Bus affollati una nuova corsa per gli studenti

Un autobus sovraffollato ha causato disagi agli studenti in uscita dagli istituti di Legnano. La scelta di aggiungere una corsa supplementare nasce per alleviare il problema di affollamento durante l’orario di punta. Da settimane, molti ragazzi si trovano costretti a viaggiare in condizioni scomode, e le autorità hanno deciso di intervenire con questa soluzione concreta. La nuova corsa entra in funzione dal prossimo lunedì.

Un nuovo autobus a disposizione degli studenti per assorbire l'utenza in uscita dagli istituti scolastici legnanesi; una nuova corsa pensata per risolvere un problema di sovraffollamento sui mezzi pubblici che si verifica in un orario specifico. La società Stie, il vettore del trasporto pubblico che si occupa tra le altre cose delle linee autobus della città di Legnano, metterà infatti a disposizione in via sperimentale da domani una nuova corsa per la Linea A, la linea che attraversa in pratica tutta la città dal quartiere Canazza per arrivare sino a Mazzafame. La corsa in questione è fissata per le 14.