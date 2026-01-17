Ecco i nuovi bus | Più comodi per gli studenti

Autolinee Toscane ha presentato a Cascina tre nuovi bus dedicati ai servizi extraurbani nelle aree di Valdarno, Valdicecina e Pisana. Questi mezzi, pensati per migliorare il comfort degli studenti e delle comunità locali, verranno integrati nella flotta provinciale, offrendo una soluzione più moderna e affidabile per i servizi di trasporto nelle zone a domanda debole.

Presentati a Cascina tre nuovi mezzi di Autolinee Toscane, destinati in via prioritaria ai servizi extraurbani a domanda debole delle aree del Valdarno, della Valdicecina e dell’Extraurbana Pisana (Fauglia, Orciano e Crespina Lorenzana), che entreranno a far parte della dotazione della Provincia. Un’inaugurazione importante che dimostra "come anche nei territori meno densamente popolati sia possibile offrire un trasporto pubblico moderno, sicuro e di qualità, contrastando lo spopolamento e sostenendo la coesione territoriale". "Questi sono tre mezzi interurbani con alimentazione a metano destinati da Autolinee Toscane al trasporto pubblico locale, che include i cittadini ma anche e soprattutto gli studenti – sottolinea Massimiliano Angori, presidente della Provincia –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

