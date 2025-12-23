A Apecchio è stata inaugurata ieri la nuova mensa scolastica e un minibus dedicato agli studenti del territorio. Questi interventi rappresentano un passo importante nel miglioramento dei servizi educativi e di mobilità per il paese e l’entroterra, confermando l’impegno dell’amministrazione nel promuovere un ambiente più funzionale e accessibile per le famiglie e i giovani locali.

Inaugurata ieri ad Apecchio la nuova mensa scolastica e il nuovo minibus per gli studenti del paese e del suo hinterland. "Siamo qui insieme per il piacere di veder concretizzati due notevoli progetti – ha esordito nel suo intervento il sindaco Vittorio Alberto Nicolucci – che vanno ad incrementare il patrimonio mobiliare e immobiliare del comune, arricchendone le dotazioni, particolarmente utili, specie in questo caso, per l’erogazione dei servizi ai cittadini. Come sempre si tratta di risultati che sono il frutto di un accurato lavoro di squadra. Direi – ha proseguito il primo cittadino – che nelle occasioni come quelle di oggi, nel ripercorrere i momenti di un impegno e di un lavoro, nella partecipazione di questi ruoli e funzioni, si sintetizza la dimostrazione del senso più profondo, vivo, di una comunità che insieme formula l’analisi dei bisogni, la costruzione delle soluzioni, la loro realizzazione e così ciascuno contribuisce a raggiungere gli obiettivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova mensa e bus per gli studenti. L’entroterra sa sempre rinnovarsi

