Buon compleanno Dynamo Daniele Portanova Antonio Siri

Il 17 dicembre è un giorno di celebrazioni per molte personalità di diversi ambiti, tra cui sport, musica, politica e spettacolo, che compiono gli anni. Tra loro spiccano attori come Bill Pullman, musicisti, politici e atleti, testimoniando l'ampia varietà di talenti e carriere che si celebrano in questa data.

Buon compleanno Dynamo, Bill Pullman, Moreno Argentin, Tino Iannuzzi, Maria Iacono, Manuela Repetti, Valeria Cardinali, Gigi d'Agostino, Giampiero Giulietti, Daniele Portanova, Eleonora Bischi, Stefano Centomo, Antonio Siri, Alessia Bigi, Fabrizio Crestani, Ludovica Guidi, Raffaele Marciello. Oggi 17 dicembre compiono gli anni: Mariella Adani, soprano; Vittorio Stagni (Vittorio Cazzulli), attore, doppiatore, dialoghista; Angelo Tiraboschi, politico; Gianni Ravaglia, politico; Sergio Rossetti, ex calciatore, allenatore; Gian Mario Selis, politico; Fabio Morandini, ex combinatista nordico; Angelo Todaro, fumettista, saggista; Gino Gagliardelli, ex calciatore; Francesco Scorsa, ex calciatore, allenatore; Carlo Costalli, politico; Antonino Recca, chimico; Edoardo Angelino, scrittore, politico; Aldo Corno, allenatore pallacanestro; Luigi Weiss, biatleta, scialpinista; Armando Mango, musicista, compositore, paroliere; Bill Pullman, attore.

