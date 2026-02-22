Buon compleanno a Marian | tanti auguri speciali

Marian festeggia il suo compleanno, un momento importante per lei e la sua famiglia. La causa è la voglia di condividere con le persone care un giorno di gioia e di festa. Durante la giornata, riceve tanti messaggi di affetto e regali che la rendono felice. Marian trascorre il pomeriggio tra risate e ricordi, circondata da chi le vuole bene. La festa prosegue con una torta e musica, creando un’atmosfera di allegria.

Un augurio speciale a Marian: che questo compleanno sia all’insegna della serenità, circondata dal calore della famiglia e degli amici.Tutti noi ti auguriamo un percorso ricco di colori e sorrisi. Un abbraccio a te e a tua mamma Gianna, una donna straordinaria, forte e coraggiosa.Con affetto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Buon compleanno al Prof. Pino Giuditta: tanti auguri per i tuoi primi 70 anniOggi si celebra un compleanno speciale.

Elisabetta Canalis, auguri ‘speciali’ per il compleanno del fidanzato RigoElisabetta Canalis ha condiviso auguri ‘speciali’ sui social per il compleanno del suo nuovo fidanzato, Alvise Rigo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Buon compleanno a Maria Napolitano; Massimo Troisi, buon compleanno: Napoli celebra il mito con Rosaria Troisi il 19 febbraio 2026; Un messaggio speciale: gli auguri di Maria a Davide; Grande festa in paese per la neo centenaria tzia Maria.

Le migliori frasi di auguri di buon compleanno da dedicare alle persone che amiIl compleanno è un giorno speciale che va festeggiato con parenti e amici, ma trovare la frase di auguri giusta, originale e che sorprenda è sempre una sfida. Ecco perché abbiamo selezionato le ... alfemminile.com

Buon compleanno Emily Blunt 23 febbraio 1983 (età 43 anni) Da bambina, Emily Blunt soffriva di una forte balbuzie che le rendeva difficile parlare davanti agli altri. Durante la scuola, una sua insegnante di teatro, notando che la ragazza aveva fantasia e pres - facebook.com facebook

Buon compleanno alla Nave Scuola #AmerigoVespucci! Oggi, nel 1931, venne varata la nave scuola della Marina Militare. Ricordiamo questo anniversario con le immagini del saluto dall’acqua del 30 marzo dello scorso anno, in occasione della perma x.com