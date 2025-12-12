Elisabetta Canalis auguri ‘speciali’ per il compleanno del fidanzato Rigo

12 dic 2025

Elisabetta Canalis ha condiviso auguri ‘speciali’ sui social per il compleanno del suo nuovo fidanzato, Alvise Rigo. La showgirl e conduttrice ha pubblicato una storia su Instagram per celebrare questa occasione, evidenziando il suo affetto e la felicità legata a questa nuova relazione.

(Adnkronos) – Elisabetta Canalis e degli auguri 'speciali'. La showgirl e conduttrice televisiva ha condiviso una storia sul proprio profilo Instagram per celebrare il compleanno di Alvise Rigo, il suo nuovo fidanzato. Nella foto condivisa da Canalis i due sono abbracciati in motorino: "Happy birthday", con tanto di emoticon di una torta, è stata la . Periodicodaily.com

