Elisabetta Canalis auguri ‘speciali’ per il compleanno del fidanzato Rigo

Elisabetta Canalis ha condiviso auguri ‘speciali’ sui social per il compleanno del suo nuovo fidanzato, Alvise Rigo. La showgirl e conduttrice ha pubblicato una storia su Instagram per celebrare questa occasione, evidenziando il suo affetto e la felicità legata a questa nuova relazione.

(Adnkronos) – Elisabetta Canalis e degli auguri 'speciali'. La showgirl e conduttrice televisiva ha condiviso una storia sul proprio profilo Instagram per celebrare il compleanno di Alvise Rigo, il suo nuovo fidanzato. Nella foto condivisa da Canalis i due sono abbracciati in motorino: "Happy birthday", con tanto di emoticon di una torta, è stata la . Periodicodaily.com Elisabetta Canalis, auguri 'speciali' per il compleanno del fidanzato Rigo - La showgirl e conduttrice televisiva ha condiviso una storia sul proprio profilo Instagram per celebrare il compleanno di Alvise Rigo, il suo nuovo fidanz ... adnkronos.com Elisabetta Canalis rompe il silenzio: gli auguri social svelano il legame con Alvise Rigo - Dopo mesi di indiscrezioni, è una storia su Instagram a chiarire il legame tra la showgirl e il modello- lanuovasardegna.it Elisabetta Canalis: devastante! - facebook.com facebook