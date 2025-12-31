Bullismo e Cyberbullismo in Veneto il grande divario in classe | gli studenti denunciano il 30% di episodi di bullismo ma i docenti ne percepiscono soltanto il 7%

Il report 2024/25 evidenzia un importante divario tra le segnalazioni di bullismo e le percezioni dei docenti nelle scuole venete. Mentre il 30% degli studenti denuncia episodi di bullismo e cyberbullismo, i docenti ne percepiscono solo il 7%. Questa discrepanza sottolinea la necessità di rafforzare strumenti e metodi di ascolto e prevenzione, per garantire un ambiente scolastico più sicuro e attento alle esigenze degli studenti.

