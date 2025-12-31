Bullismo e Cyberbullismo in Veneto il grande divario in classe | gli studenti denunciano il 30% di episodi di bullismo ma i docenti ne percepiscono soltanto il 7%

Da orizzontescuola.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il report 2024/25 evidenzia un importante divario tra le segnalazioni di bullismo e le percezioni dei docenti nelle scuole venete. Mentre il 30% degli studenti denuncia episodi di bullismo e cyberbullismo, i docenti ne percepiscono solo il 7%. Questa discrepanza sottolinea la necessità di rafforzare strumenti e metodi di ascolto e prevenzione, per garantire un ambiente scolastico più sicuro e attento alle esigenze degli studenti.

Il report 202425 svela una profonda discrepanza nelle scuole venete: il 30% degli studenti subisce bullismo contro il 7% percepito dai docenti. Nonostante la presenza formale di referenti e protocolli, quasi la metà degli alunni non li conosce e il 75% chiede strumenti per segnalazioni anonime. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Bullismo nelle scuole in Veneto, il CNDDU chiede al Ministro Valditara un curricolo nazionale di Educazione ai Diritti Umani. Il monitoraggio Elisa registra divario tra percezione adulti e studenti

Leggi anche: La polizia incontra gli studenti della scuola Petrarca per parlare di bullismo e cyberbullismo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Bullismo a scuola, vittima il 30% degli studenti: presi di mira per orientamento sessuale, disabilità e provenienza; Nelle scuole superiori venete tre studenti su 10 vittime di bullismo; Nelle scuole superiori venete tre studenti su dieci soffrono di bullismo; Bullismo, Luca Pezzullo: «Siamo tutti più sensibili e attenti. Il fenomeno emerge maggiormente».

bullismo cyberbullismo veneto grandeIn Veneto il bullismo continua a rappresentare un fenomeno di rilievo - Anche per affrontare le emozioni negative di bullo e bullizzato, l’Ulss 2 ha annunciato l’arrivo di 12 ... rainews.it

bullismo cyberbullismo veneto grandeBullismo, ne è vittima uno studente su tre. E il 18% ammette di averlo praticato almeno una volta - 788 tra studentesse e studenti delle scuole medie e superiori il 30% dichiara di ... ilgazzettino.it

bullismo cyberbullismo veneto grandeBullismo nelle superiori venete, numeri allarmanti - Tre studenti su dieci dichiarano di aver subito almeno un episodio di prepotenza negli ultimi mesi, mentre quasi ... polesine24.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.