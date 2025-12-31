Bullismo e Cyberbullismo in Veneto il grande divario in classe | gli studenti denunciano il 30% di episodi di bullismo ma i docenti ne percepiscono soltanto il 7%
Il report 2024/25 evidenzia un importante divario tra le segnalazioni di bullismo e le percezioni dei docenti nelle scuole venete. Mentre il 30% degli studenti denuncia episodi di bullismo e cyberbullismo, i docenti ne percepiscono solo il 7%. Questa discrepanza sottolinea la necessità di rafforzare strumenti e metodi di ascolto e prevenzione, per garantire un ambiente scolastico più sicuro e attento alle esigenze degli studenti.
Il report 202425 svela una profonda discrepanza nelle scuole venete: il 30% degli studenti subisce bullismo contro il 7% percepito dai docenti. Nonostante la presenza formale di referenti e protocolli, quasi la metà degli alunni non li conosce e il 75% chiede strumenti per segnalazioni anonime. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
