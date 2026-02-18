Tropea ricorda Giuseppe Nusdeo | studenti sensibilizzati al dono e all’impegno sociale

A Tropea, il ricordo di Giuseppe Nusdeo ha portato gli studenti a confrontarsi con il valore del dono. La giornata è nata dall’idea di sensibilizzare i giovani sull’importanza dell’impegno sociale, dopo la scomparsa di Nusdeo, noto per il suo altruismo. Durante l’evento, gli studenti hanno partecipato a workshop e attività pratiche, come donazioni e laboratori di solidarietà. Il coinvolgimento diretto dei ragazzi ha reso l’iniziativa più viva, lasciando un segno nella comunità locale. La giornata si è conclusa con una cerimonia di ricordo.

Tropea nel Segno di Giuseppe Nusdeo: Una Giornata per Riflettere sul Valore del Dono. Tropea ha ospitato una significativa giornata dedicata alla memoria di Giuseppe Nusdeo e alla riflessione sul valore dell'altruismo, coinvolgendo attivamente gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore "P. Galluppi". L'iniziativa, promossa dall'associazione "Giuseppe Nusdeo Io Dono" ODV, ha mirato a sensibilizzare i giovani sull'importanza della generosità e dell'impegno verso la comunità, sfruttando anche le potenzialità della didattica a distanza per ampliare la partecipazione. Un Incontro tra Scuola e Associazionismo.