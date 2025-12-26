NBA Christmas Day | Spurs bestia nera di OKC Brunson firma la rimonta Knicks
Fox trascina San Antonio, Jokic mostruoso contro Minnesota: spettacolo e colpi di scena nel giorno di Natale NBA Il Christmas Day NBA va in archivio regalando spettacolo, grandi prestazioni individuali e risultati pesanti nella corsa playoff. A prendersi la scena sono San Antonio, capace di colpire ancora Oklahoma City, la clamorosa rimonta dei New York . 🔗 Leggi su Sportface.it
San Antonio batte OKC anche a Natale: 117-102; Dove vedere in tv la NBA oggi: orari, programma, streaming. Thunder-Spurs in prima serata!; NBA, il programma del Christmas Day: OKC cerca riscatto con gli Spurs; Thunder-Spurs: diretta streaming, orario e analisi della sfida NBA di Natale.
NBA Christmas day 2025, i risultati: gli Spurs sorprendono ancora i Thunder, Nikola Jokic scatenato - Appuntamento tradizionale del Christmas Day per la NBA, con cinque partite andate in scena dal tardo pomeriggio italiano del giorno di Natale fino alle ... oasport.it
Nba "Christmas Day", gli Spurs sorprendono gli Oklahoma City Thunder. Jokic tripla doppia da record, Lakers ko - Il tradizionale "Christmas Day" proposto dalla Nba regala spettacolo e qualche risultato a sorpresa, come ad esempio la vittoria dei San ... msn.com
NBA, San Antonio batte Oklahoma anche a Natale. Vittorie per Knicks e Warriors, Lakers ko. Jokic show! - I San Antonio Spurs hanno superato nuovamente gli Oklahoma City Thunder, finora i migliori della regular season, imponendosi 117- tuttosport.com
Regalano spettacolo le 5 partite del Christmas Day Jokic trascina Denver con 56 punti, i Knicks centrano vittoria con rimonta da -17 mentre Thunder va ko con gli Spurs #Basket #NBA x.com
Il futuro è già realtà, e i San Antonio Spurs lo dimostrano ancora una volta con una prestazione di forza nel Christmas Game sul parquet dei campioni in carica degli Oklahoma City Thunder. Un successo netto, costruito su un eloquente +15 finale, che certifica - facebook.com facebook
