NBA Christmas Day | Spurs bestia nera di OKC Brunson firma la rimonta Knicks

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fox trascina San Antonio, Jokic mostruoso contro Minnesota: spettacolo e colpi di scena nel giorno di Natale NBA Il Christmas Day NBA va in archivio regalando spettacolo, grandi prestazioni individuali e risultati pesanti nella corsa playoff. A prendersi la scena sono San Antonio, capace di colpire ancora Oklahoma City, la clamorosa rimonta dei New York . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

