NBA Christmas Day | Spurs bestia nera di OKC Brunson firma la rimonta Knicks

Fox trascina San Antonio, Jokic mostruoso contro Minnesota: spettacolo e colpi di scena nel giorno di Natale NBA Il Christmas Day NBA va in archivio regalando spettacolo, grandi prestazioni individuali e risultati pesanti nella corsa playoff. A prendersi la scena sono San Antonio, capace di colpire ancora Oklahoma City, la clamorosa rimonta dei New York . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: NBA Cup, Knicks-Spurs sarà la finale: Brunson show, Wembanyama decisivo

Leggi anche: NBA Cup 2025, Brunson show e Wembanyama al rientro: Knicks e Spurs in finale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

San Antonio batte OKC anche a Natale: 117-102; Dove vedere in tv la NBA oggi: orari, programma, streaming. Thunder-Spurs in prima serata!; NBA, il programma del Christmas Day: OKC cerca riscatto con gli Spurs; Thunder-Spurs: diretta streaming, orario e analisi della sfida NBA di Natale.

NBA Christmas day 2025, i risultati: gli Spurs sorprendono ancora i Thunder, Nikola Jokic scatenato - Appuntamento tradizionale del Christmas Day per la NBA, con cinque partite andate in scena dal tardo pomeriggio italiano del giorno di Natale fino alle ... oasport.it