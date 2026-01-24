Durant show Houston vince a Detroit Milwaukee perde con Denver Giannis ancora infortunato

Nel mondo della NBA, Houston si impone a Detroit grazie a 32 punti di KD, mentre Milwaukee cede a Denver e dovrà fare a meno di Giannis, infortunato al polpaccio per almeno un mese. Le partite di ieri hanno evidenziato le sfide delle squadre, tra successi e difficoltà legate agli infortuni, influenzando la classifica e le strategie future.

Houston passa con personalità a Detroit, i Pacers sorprendono i Thunder a Oklahoma City mentre Milwaukee va ko con Denver e deve fare i conti con l'ennesimo infortunio di Giannis Antetokoumpo: problema al polpaccio destro, ne avrà almeno per 4-6 settimane. Dopo aver faticato in trasferta nelle ultime settimane (cinque sconfitte consecutive lontano da Houston) i Rockets (27-16) mostrano grande personalità a Detroit e trovano un meritato successo contro la squadra con il miglior record della Eastern Conference. Cunningham fatica a trovare ritmo in attacco, i Pistons (32-11) così pagano dazio e a livello difensivo non riescono a limitare un super Durant: 32 punti.

