Tra Zaia e Martella. Valzer per il nuovo sindaco di Venezia.

A Venezia si avvicina la scelta del nuovo sindaco, nel contesto di una campagna elettorale caratterizzata da un confronto tra Zaia e Martella. Dopo un anno definito dalla coalizione di centrosinistra come “la stagione buona”, si avverte un clima di attesa per l’esito delle elezioni comunali, che potranno segnare il futuro della città e il suo rapporto con il governo regionale e nazionale.

Chi sarà il prossimo doge? Da un anno a Venezia la chiamano “la stagione buona” – o almeno il centrosinistra, che così ha ribattezzato la larghissima coalizione intenta a riconquistare la città lagunare per il dopo-Brugnaro. Tirerebbe aria nuova, insomma. E il candidato sindaco indicato al tavolo delle trattative sembra ormai Andrea Martella: senatore, segretario regionale del Pd in Veneto. Un profilo di sicura esperienza amministrativa, ma anche “un uomo di partito”, dicono gli scettici: calato dall’alto, senza primarie, e non è nemmeno veneziano (è nato a Portogruaro). Eppure l’opzione resta calda e concreta: in questi giorni i dem consulteranno la base sul territorio e gli altri partiti – dal M5s alle liste civiche – scioglieranno le riserve sull’appoggio a Martella. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

