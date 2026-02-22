Brindisi vola in A | +31 e vetta condivisa! Esposito e Francis sugli

Brindisi conquista il primo posto in Serie A grazie a una vittoria netta contro Torino. La squadra ha dominato con un punteggio di 98-67, grazie alle prestazioni di Esposito e Francis. La vittoria permette alla Valtur Brindisi di mantenere la vetta e di rafforzare la propria posizione nel campionato. Il pubblico ha applaudito una partita intensa, che ha mostrato la determinazione dei padroni di casa. La stagione entra nel vivo con questa prestazione convincente.

Brindisi continua a brillare nel campionato di Serie A di basket. La Valtur Brindisi ha superato anche la Reale Mutua Torino con un netto 98-67, consolidando la sua posizione in vetta alla classifica. La sfida, disputata al PalaPentassuglia, ha gli uomini di coach Bucchi dominare nonostante un inizio non semplice. L’incontro si è aperto con un approccio inizialmente titubante da parte dei padroni di casa, con Torino che ha preso il controllo del punteggio nei primi minuti. Tuttavia, Brindisi ha saputo reagire, alzando il ritmo di gioco e prendendo il sopravvento. Il secondo periodo è stato decisivo, con la New Basket che ha imposto la propria legge e chiuso in vantaggio di 16 punti all’intervallo (48-32). 🔗 Leggi su Ameve.eu

Brindisi vince 93-74: Roseto in crisi, la vetta si avvicina. Decisivi Vildera, Esposito e la regia di Cinciarini.Brindisi ha battuto Roseto 93-74, perché la squadra ospite ha mostrato molte difficoltà in difesa.

Sutor Montegranaro trionfa nel Derby Marchigiano: 47-70 e vetta condivisa in Serie C Unica.La Sutor Montegranaro ha vinto il derby contro BioTre Porto Sant’Elpidio con un netto 70-47.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Presentata la terza edizione Valtur Brindisi 'Il Giardiniere' School Cup allargata alle Province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto; Morte dopo volo di 11 metri dal balcone: i reperti e l'accusa di omicidio preterintenzionale; BRINDISI NON SBAGLIA E SCAPPA VIA NELL'ULTIMO QUARTO CONTRO ROSETO; Aeroporto di Perugia, tutti i voli per l'estate: le mete nazionali e internazionali.

Il Brindisi vola al “Fanuzzi”: 2-0 al Massafra e primato difeso - facebook.com facebook